Trzaskowski powiedział, kiedy podziękuje premierowi

Na wybudowanym przez wojsko moście pontonowym uruchomiono dziś awaryjny rurociąg, który ma odprowadzać ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Koszty budowy konstrukcji, która powstała w związku z awarią kolektorów ściekowych, pokryje budżet państwa. W rozwiązanie sytuacji kryzysowej po awarii oczyszczalni ścieków zangażował się rząd i to z jego inicjatywy powstał most pontonowy. Do sytuacji w Warszawie odniósł się prezydent tego miasta Rafał Trzaskowski.

– Jak tylko 100 proc. ścieków popłynie rurociągiem, to oczywiście tak – powiedział prezydent stolicy zapytany, czy zamierza podziękować premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Rafał Trzaskowski był dziś gościem programu "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. – Rząd pomaga w takich sytuacjach, to jest całkowicie normalne. Cieszę się, że po tej fazie narzekania, wyciągania konsekwencji, rząd po trzech dniach podjął decyzję, że jednak trzeba pomóc – przyznał. Gość Bogdana Rymanowskiego dodał, że "jeśli chodzi o samą budowę, była dobra współpraca".

Trzaskowski podkreślił, iż jest szansa, że pod koniec tygodnia 100 proc. ścieków płynie do oczyszczalni. Nie potrafił jednak odpowiedzieć cna pytanie kiedy kolektory które uległy awarii zostaną naprawione. – Za wcześnie by o tym mówić. Eksperci debatują nad tym, zdjęli ogromną pokrywę, muszą zbadać cały rurociąg od początku. To jeszcze potrwa – wyjaśniał.