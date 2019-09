"Rosja po wyborach. Co dalej z ustrojem?". Zapraszamy na debatę z udziałem Macieja Pieczyńskiego

Płużański: Witold Pilecki łączył ludzi o różnych poglądach wokół jednej idei. Tą ideą była Wolna...

– Jeśli mówimy o misji Witolda Pileckiego do Auschwitz, to on przecież chciał zapobiec ludobójstwu – Polaków w Auschwitz i Żydów w Birkenau. Nie tylko przeprowadzając zbrojne powstanie, do czego ostatecznie nie doszło, ale pisząc raporty...