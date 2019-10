Myśliwi składają w Sejmie projekt obywatelski. Co na to PiS?

Dzieci znów będą mogły brać udział w polowaniach – zakłada obywatelski projekt inicjatywy ustawodawczej. Zbiórka pod projektem trwała od 2 sierpnia. Pod projektem udało się zebrać już ponad 100 tys. podpisów koniecznych do tego, by trafił do Sejmu. – Prześlemy je w czwartek i zaczynamy lobbować na rzecz uchwalenia naszych rozwiązań – mówi Rp.pl Jarosław Gaweł z sekretariatu Naczelnej Rady Łowieckiej.

Projekt zmian w prawie łowieckim przewiduje zmiany w dwóch artykułach, które zakazują udziału w polowaniach dzieci poniżej 18 roku życia i wprowadzają za to karę do roku więzienia. Zgodnie z inicjatywą obywatelską, udział dzieci w polowaniach wciąż będzie zakazany, ale tylko wówczas, gdy nie posiadają one zgody rodziców albo opiekunów prawnych. Jak wskazuje Rp.pl, zakaz udziały dzieci w polowaniach był elementem szerokiej nowelizacji prawa łowieckiego, którą w ubiegłym roku przyjął Sejm.

– Nasi dziadowie i pradziadowie uczyli się polowania, będąc dziećmi. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego pozwalamy dzieciom oglądać drastyczne rzeczy w kinie, a bronimy ich przed polowaniami. Przecież polujący rodzice dobrze wiedzą, które sceny powinny być z daleka od oczu ich dzieci – tłumaczy Jarosław Gaweł.

Zgodnie z przepisami, pierwsze czytanie projektu na sali obrad będzie musiało odbyć się do początku lutego.

