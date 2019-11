Znana aktorka zdenerwowała internautki. "Moje kochane dziewczyny..."

Artystka umieściła na swoim koncie w serwisie Instagram post ze zdjęciem atrakcyjnej kobiety, podpisany „Jestem zagrożonym gatunkiem kobiet: mam własne paznokcie, włosy, brwi, rzęsy, usta i cycki”. Żart (zaczerpnięty z innego profilu na Instagramie) nie spodował się wielu fankom aktorki.

„Przyznam ze mam mieszane uczucia co do tego postu” – pisze jedna z internautek, tłumacząc dlaczego w jej przypadku makijaż permanentny nie oznacza wcale „sztuczności”, tylko ułatwia jej życie.

„Nie rozumiem co jest złego w farbowaniu włosów, paznokciach sztucznych lub rzęsach? Myślał, że Pani Marieta jest bardziej inteligenta” – komentuje inna internautka.

Fala komentarzy skłoniła Żukowską do zabrania głosu.

„Moje kochane dziewczyny......mój ostatni post wywołał tyle komentarzy, że postanowiłam Wam na niego odpowiedzieć. Uważam, że każda kobieta jest piękna i niepowtarzalna, niezależnie od wszystkiego......czy jest większa czy mniejsza........czy wyższa czy niższa......czy ma rzęsy doczepione czy ich nie ma czy ma itp.... i niech sobie robi co chce !!!! Chciałabym Was tylko zachęcić do takiego myślenia, że każda inność jest warta wszystkiego, na każdą „niedoskonałość” można popatrzeć z czułością i uśmiechnąć się do siebie.... ale jeśli coś innego ma Wam poprawić humor to też ok,bo przecież.... Szczęśliwe jesteśmy najpiękniejsze !!!! wcześniejszy post to po prostu żart z naszych czasów nic więcej” – tłumaczy aktorka (pisownia wpisu oryginalna).