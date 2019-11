LOT otwiera nowe połączenie do Azji. Samolot do Sri Lanki wystartował

Sri Lanka, znana dawniej jako Cejlon, to nie tylko wyspa słynąca z herbaty i upraw ryżu, ale również jedno z miejsc, do których renesansowi żeglarze zapuszczali się, aby szukać przypraw - wanilii, cynamonu, gałki muszkatołowej i pieprzu. Dziś większość turystów z Europy i USA szuka tutaj tropikalnych plaż, urozmaiconej kuchni i zabytków, nazywając Sri Lankę - "Indiami w pigułce". Do jej stolicy - Kolombo - od 3 listopada będą mogli polecieć również pasażerowie z Warszawy. PLL LOT otworzył właśnie regularne sezonowe połączenie do, które będzie czynne do 28 marca w częstotliwości trzech lotów tygodniowo.

Rejs liczący 7293 km potrwa nieco ponad 9 godzin, wszystkie połączenia będą się natomiast odbywać z wykorzystaniem Beoingów Dreamliner 787-9 i nowszych, większych wersji 787-9. - Kolombo to już siódme połączenie LOT-u do Azji. Od kilku lat Azja Południowa jest najchętniej wybieraną alternatywą dla tradycyjnych zimowych kierunków przez rosnącą liczbę turystów. Rocznie między Kolombo a Europą podróżuje prawie dwa miliony osób – mówi Rafał Milczarski, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT, tłumacząc wybór tego kierunku.

Jak tłumaczy przewoźnik, siatka połączeń do Kolombo została ułożona tak, aby umożliwić pasażerom przesiadkowym szybki (od 50 minut) transfer na Lotnisku Chopina w Warszawie. Chodzi o większość obsługiwanych przez LOT miast w Polsce, Europie Zachodniej i Skandynawii, państw bałtyckich oraz z Pragi, Budapesztu czy Zagrzebia.

Pod względem technicznym podróż na wyspę jest stosunkowo łatwa. Władze Sri Lanki wprowadziły bowiem w 2012 roku system elektronicznej autoryzacji wjazdu – Electronic Travel Authorization (ETA), który jest wymagany dla wszystkich osób przybywających na Sri Lankę. Aplikacja wizowa odbywa się przez internet, od momentu złożenia wniosku do jej przyznania mija zazwyczaj kilka godzin, a wniosek uprawniający do miesięcznego pobytu można otrzymać za 30 dolarów również na lotniku po przylocie na lotnisko docelowe.

Sri Lanka jest drugim po Malediwach najzamożniejszym krajem w Azji Południowej. Jej gospodarka opiera się przede wszystkim na turystyce, eksporcie herbaty (wyspa jest 4. na świecie producentem herbaty), produkcji tekstyliów i ubrań, a także ryżu i innych produktów spożywczych. W 2018 roku obroty handlowe Polski i Sri Lanki wyniosły 188,8 mln USD, to wzrost o 20,4% w stosunku do 2017.

Loty z Warszawy do Kolombo będą się odbywały według następującego rozkładu:

LO69 WAW-CMB 14:25-04:15 (+1) piątki, środy, niedziele

LO70 CMB-WAW 08:05-14:00 poniedziałki, czwartki, soboty

Polskie Linie Lotnicze LOT rozwiją swoją flotę - do końca tego roku będą dysponować 15. Boeingami 787 Dreamliner. Dwa kolejne większe Dreamlinery wzmocnią flotę wiosną 2020 r.

LOT w 2018 r. przewiózł ponad 8,9 mln pasażerów, o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W grudniu polski przewoźnik planuje przewieźć 10-milionowego pasażera. LOT obecnie używa na co dzień 90 samolotów, obsługujących 111 połączeń, w tym 17 tras dalekiego zasięgu.