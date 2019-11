Neumann zażartował z PSL. Ostra odpowiedź ludowców

W Wierzchosławicach odbędzie się dziś uroczyste posiedzenie Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak informował przed kilkoma dniami Marek Sawicki, spotkanie może być inauguracją kampanii prezydenckiej. Informację tę przypomniał na Twitterze Michał Kolanko z "Rzeczpospolitej".

Do wpisu dziennikarza odniósł się Sławomir Neumann, który postanowił zażartować z ludowców. "8,5 proc. potrafi zaszumieć w głowie" – napisał polityk PO.

Złośliwość Neumanna nie pozostała bez odpowiedzi ludowców. "Więcej Pańskich taśm i Wy będziecie się cieszyli z 8,5 proc." – odpowiedział mu Przemysław Grabowski, członek zarządu powiatowego PSL w Piasecznie. „8,5 proc. wystarczy by zdetronizować przewodniczącego partii” – dodałz kolei Maciej Wesołowski, Prezes Forum Młodych Ludowców w Krakowie.

Po dobrym wyniku Polskiego Stronnictwa Ludowego w październikowych wyborach notowania Władysława Kosiniaka-Kamysza znacząco wzrosły. Według ustaleń tygodnika "Wprost" do startu w wyborach prezydenckich ma go namawiać sam Donald Tusk. Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że przez wielu obywateli to właśnie prezes PSL postrzegany jest jako lider opozycji. Kosiniak-Kamysz uzyskał w tym badaniu lepszy wynik niż wszyscy inni czołowi politycy partii opozycjnych.