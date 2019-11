"Prezydent jest skonfundowany kandydaturami PiS do TK"

Według informacji portalu Polsatu, kandydatury nie były w żaden sposób konsultowane z prezydentem. To jego decyzja jest potrzebna, by powołać kandydatów Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego.

Andrzej Duda nie ma za to wątpliwości co do trzeciej kandydatki PiS, czyli Elżbiety Chojny-Duch.

Kandydatury PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przedstawił w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Elżbieta Chojna-Duch mają zastąpić sędziów, którym kadencje kończą się 3 grudnia 2019 r., czyli Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara.