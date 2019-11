Premier Morawiecki: Ostatnie cztery lata były latami walki

Na początku ostatniego posiedzenia rządu premier Morawiecki określił ostatnie cztery lata jako "lata walki". O co była to walka? – O prawdę historyczną, o lepszą gospodarkę, bardziej sprawiedliwą, o sprawiedliwy system podatkowy, walka z rabunkim VAT i ze smogiem – wymieniał. – Przestawiliśmy zwrotnicę naszego kraju w kierunku na pewno bardziej społecznym, godnościowym. Nazywamy to czasem rewolucją godności – dodawał.

– Dziękuję Państwu i Waszym pracownikom za pracę. Będziemy kontynuować nasze działania – powiedział Mateusz Morawiecki. Premier wskazywał, że programy, spełnione obietnice, projekty gospodarcze i rozwojowe Prawa i Sprawiedliwości zmieniają oblicze naszego kraju. – Polska zobowiązuje – podkreślił.