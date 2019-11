Szef partii rządzącej przemawiał na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kaczyński: Polska ma historyczną misję

– Będziemy dążyć do tego, by Polska wypełniała swoja historyczną misję. Nasz naród ma taką misję i musi ją wypełnić. Jest nią podtrzymanie tego wszystkiego, co jest fundamentem chrześcijańskiej cywilizacji. Musimy iść drogą ku silniejszej i szczęśliwszej Polsce, bardziej liczącej się w Europie i na świecie. To musi być droga przeprowadzona w sposób roztropny, rozumny, ale jednocześnie z pełną gotowością do czynu i działania – mówił przes PiS.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że ta droga jest trudna: – Droga, której się przeciwstawiają w Polsce i na zewnątrz. I to musi być droga przeprowadzona w sposób roztropny, rozumny, ale jednocześnie z pełną gotowością do czynu, z pełną gotowością do działania, z odwagą. Tą samą odwagą, którą kiedyś reprezentowali twórcy polskiej niepodległości.

Prezes PiS w swoim przemówieniu w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości podkreślił, że "podstawowe przesłanie tego wszystkiego, co wiąże się z pamięcią tego, co wydarzyło się w naszej ojczyźnie przed 101 laty" będzie podtrzymywane, przekazywane społeczeństwu i realizowane.

"Te marsze były wyrazem pamięci"

Uroczystości odbyły się w dzień kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. O godz. 19 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela sprawowana była msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Następnie uczestnicy wyruszyli w Marsz Pamięci, który upamiętnił tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku.

– Marsze Pamięci stały się częścią polskiej historii; były wyrazem pamięci, wyrazem pewnego stanowiska, które odnosiło się do spraw najbardziej zasadniczych. Częścią tego wszystkiego co w polskiej historii dobre, chwalebne, dumne – mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS wskazał: – Te marsze były wyrazem pamięci, ale były także wyrazem pewnego jasno sformułowanego stanowiska, stanowiska, które odnosiło się do spraw najbardziej zasadniczych. Do sprawy godności naszego narodu, naszej nieodległości, a także sprawy naszej solidarności, solidarności wśród nas, ale solidarności także z tymi, którzy tragicznie odeszli.

Po wystąpieniu prezesa PiS, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku oraz przed Grobem Nieznanego Żołnierza.