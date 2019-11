Razem poprze PiS w kontrowersyjnej sprawie? "Pod jednym warunkiem"

Po wyborach wrócił kontrowersyjny temat likwidacji 30-krotności składek ZUS. Projekt złożony przez PiS dotyczy zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2020 r. W projekcie budżetu na 2020 rok zapisano bowiem zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce).

Zdecydowanie przeciwko temu projektowi opowiedział się Jarosław Gowin. – Gdybyśmy głosowali za likwidacją 30-krotności, musielibyśmy siebie samych wyrzucić z Porozumienia – skomentował sprawę w rozmowie z PAP. Zarząd Porozumienia zobowiązał swoich posłów i senatorów do "bezwzględnego głosowania na rzecz utrzymania górnego limitu składek emerytalnych i rentowych do wysokości 30-krotności średniej pensji, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa". Wobec tego PiS może mieć kłopot z przeforsowaniem zmian w ZUS w Sejmie.

W tej kwestii partia Jarosława Kaczyńskiego może jednak zyskać sojusznika - lewica wciąż nie ustaliła bowiem wspólnego stanowiska w tej sprawie. – Słyszę rozbieżne głosy. Włodzimierz Czarzasty deklaruje brak poparcia, partia Razem rozważa poparcie projektu. To może być arcyciekawa sytuacja, sprawdzian dla rządu i partii rządzącej – zauważył dziś Dariusz Joński na antenie Radia Dla Ciebie.

Chodzi o posłankę partii Razem, Marcelinę Zawiszę, która w rozmowie z TVN24 nie wykluczyła, że jej ugrupowanie poprze projekt PiS dot. likwidacji 30-krotności składek ZUS. Polityk postawiła jednak jeden warunek. – Jesteśmy jeszcze przed dyskusją na klubie, będę namawiać do tego, żebyśmy zagłosowali za, pod warunkiem, że będzie tam fragment o tym, że będzie obowiązywać emerytura maksymalna. To znaczy z jednej strony uwalniamy składki, a z drugiej strony wprowadzamy emeryturę maksymalną. Będę namawiać klub, by przyjął takie zdanie – mówiła w czwartek Zawisza w Sejmie. Jak dodała, Razem będzie chciało zasięgnąć opinii ekspertów.