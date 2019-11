"Macierewicz nas**ł nam na głowę". Żenujący wpis dziennikarza

Cały czas nie milkną echa decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który postanowił powierzyć Antoniemu Macierewiczowi funkcję marszałka seniora.

"Powiem krótko: nas**ł nam Macierewicz na głowy. Nie tym,że śpiewał hymn do mikrofonu,nie dlatego,że zapomniał o b.prezydencie Kwaśniewskim, ale własnymi fobiami,kłamstwami,Smoleńskiem,agresją.A wszystko to pod skrzydłami PAD, który najpierw go namaścił, a potem wszystkim dziękował i namawiał do przekazywania sobie znaku pokoju (podawanie rąk).Szczyt hipokryzji.. Banaś bił brawo.W bufecie podawano parówki i puszki z energetyzującymi napojami. Wstyd,wielki wstyd" – napisał zbulwersowany dziennikarz na Facebooku.

Kim jest Andrzej Bober?

Andrzej Bober jest polskim dziennikarzem i publicystą oraz byłym dyrektorem generalnym w Telewizji Polskiej (w latach 1989-1990).

Karierę dziennikarską zaczynał już pod koniec lat 50 XX wieku. Pracował najpierw w „Życiu Gospodarczym”, następnie w „Życiu Warszawy” (przez krótki okres był jej redaktorem naczelnym pod koniec lat 90). W 1979 roku podjął pracę w Telewizji Polskiej (stracił stanowisko po wprowadzeniu stanu wojennego).