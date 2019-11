Polacy mają dość polaryzacji

– To było pokazanie nowej jakości w polskiej polityce – mówi senator Jan Maria Jackowski. Rozmówca Macieja Pieczyńskiego odnosi się w ten sposób do podania ręki przez prezydenta Andrzeja Dudę liderom wszystkich klubów parlamentarnych. Do sytuacji tej doszło podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu. – Proszę zwrócić uwagę, że również opozycja zachowała się przyzwoicie, nie głosując przeciwko marszałek Witek, za co pochwalił ją sam prezes Jarosław Kaczyński, wyrażając nadzieję, że kończy się „totalność” walki z rządem. Widać, że klimat polityczny się zmienia. Wszystkie badania socjologiczne pokazują, że dalsza polaryzacja nie jest czymś, czego życzyłaby sobie większość obywateli – dodaje.