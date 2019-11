Prawybory w PO. Nie ma chętnych?

Niecałe dwa tygodnie temu rzecznik PO Jan Grabiec poinformował, że nominacji kandydata na prezydenta Platformy dokonają w głosowaniu uczestnicy Konwencji Krajowej PO, która zbierze się 14 grudnia. – Ta nominacja ma zostać dokonana przez konwencję krajową, która odbędzie się 14 grudnia i kandydat zostanie wskazany w trybie wyboru członków konwencji krajowej. To około 1000 delegatów reprezentujących wszystkich członków PO. Jeśli chodzi o termin kandydatów do nominacji, kandydaci mogą zostać zgłoszeni do 19 listopada – wyjaśniał rzecznik PO Jan Grabiec.

Prawybory z jednym kandydatem?

Jak potwierdził Grabiec w rozmowie z Wp.pl, dotychczas chęć udziału w wyborach zgłosiła tylko wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

5 listopada Donald Tusk podjął długo wyczekiwaną decyzję ws. startu w wyborach prezydenckich i ogłosił, że nie będzie walczył z Andrzejem Dudą. CZYTAJ WIĘCEJ

W ubiegły piątek taką samą decyzję podjął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Prezydent stolicy swoją decyzję motywuje przede wszystkim... troską o Warszawę. CZYTAJ WIĘCEJ



Wciąż nie wiadomo czy do walki z Małgorzatą Kidawą-Błońską, a dalej być może z Andrzejem Dudą stanie europoseł PO i były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

– Rzeczywiście nie wpłynęły na razie inne zgłoszenia (poza ustną deklaracją Kidawy-Błońskiej – red.) – przyznał Grabiec, w rozmowie z Wp.pl.

– Z tego co wiem, nikt nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Ale zostały 2 dni więc zobaczymy, co się wydarzy. Samo zebranie podpisów nie stanowi problemu, zwłaszcza, że we wtorek jest posiedzenie Sejmu. Może się więc nawet okazać, że po południu pół godziny wystarczy jakiemuś znanemu kandydatowi, aby zebrał wymagane 30 głosów poparcia (członków Rady Krajowej PO - przyp. red.) – dodał rzecznik PO.