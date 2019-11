Stabilna przewaga PiS, Konfederacja nad progiem

W badaniu CBOS poparcie dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego deklaruje 46 procent Polaków (w wyborach na PiS zagłosowało 43,59 proc. wyborców). Z kolei Koalicja Obywatelska cieszy się zaufaniem 20 proc. badanych (w wyborach uzyskała 27,4 proc.).

Trzecie miejsce zajmuje Sojusz Lewicy Demokratycznej, na który chce głosować 12 proc. badanych. Chociaż to wzrost o 3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania, to wynik jest niemal identyczny jak w wyborach (12,56 proc.). Z kolei na PSL swój głos oddałoby 9 proc. respondentów. Na granicy progu wyborczego balansuje za to Konfederacja. W badaniu jej wynik wyniósł 6 proc., czyli 0.8 pkt proc. mniej niż w wyborach.

Sondaż przeprowadzono w dniach 7–17 listopada 2019 r. na liczącej 996 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.