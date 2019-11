Nowak: Platforma musi przemyśleć swoje funkcjonowanie

– Powstaje bardzo silna konkurencja na lewicy, niezależnie od tego, jakie są tam pęknięcia wewnętrzne i jak ten tercet jest egzotyczny w postaci lewicy, to jest to konkurencja, na którą nie można nie zwracać uwagi – stwiedził szef gabinetu politycznego Donalda Tusk.

Sławomir Nowak ocenił, jakie szanse ma kadnydat KO w przyszłorocznych wyborach prezydenckich: – Z tego co widzę i słyszę, największe szanse na nominację partyjną ma Małgorzata Kidawa-Błońska. I sondaże też pokazują, nawet ostatni sondaż, najważniejszy czyli wybory parlamentarne pokazują, że to osoba z grona Platformy, która może wygrywać. To osoba, która z jednej strony nie hamletyzuje i powiedziała jako pierwsza: chcę kandydować. Po drugie, to osoba która chce wygrać i chce pracować w tej kampanii.

Jak Nowak ocenia pomysł prawyborów w KO? – Uważam że ten pomysł, jeżeli nie będzie drugiego kandydata, jest pomysłem niezręcznym. Delikatnie to nazywając. Ale zarząd partii będzie musiał z tego jakoś wybrnąć. Rozumiem dlaczego zaproponowano tego rodzaju formułę, bo jak pani sięgnie kilka tygodni wstecz pamięcią, to tych deklaracji o potencjalnych kandydatach było paru. Na pewno politycznie ten manewr jest zręczny – wskazał były minister transportu.

– Nigdy nie ukrywałem tego poglądu. Uważam że Donald Tusk nie powinien startować w tych wyborach prezydenckich, gdyż naraziłby i swój autorytet i swój dorobek na bardzo brutalną, brudną kampanię wyborczą, nieuczciwą wobec niego i jego dorobku – powiedział gość TVN24.