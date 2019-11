Emilewicz odpowiada Horale ws. projektu o 30-krotności

Prawo i Sprawiedliwość wycofało z Sejmu projekt, który wzbudził w ostatnim czasie ogromne emocje, a także stał się powodem sporu pomiędzy partiami tworzącymi Zjednoczoną Prawicę.

Chodzi o projekt znoszący od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tzw. 30-krotności ZUS. Projekt wpłynął do Sejmu w ubiegłą środę. Według autorów projektu, miało to przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł. Przeciwne propozycji było koalicyjne Porozumienie Jarosława Gowina. Sceptyczny wobec niej był także prezydent Andrzej Duda.

– Na ten moment projekt jest wycofany (...). Chodziło o to, że nie ma zgody na rozwiązanie, to rozwiązania nie ma – przyznał w rozmowie z dziennikarzami Marcin Horała, który został wyznaczony na reprezentanta posłów wnioskodawców. Horała opublikował na Twitterze wniosek w tej sprawie do marszałek Sejmu. Postanowiła mu odpowiedzieć wiceprezes Porozumienia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.