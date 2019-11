"Rozszerzamy definicję rodziny". Biejat szczerze o planach Lewicy

Biejat została zapytana w Polskim Radiu o expose Mateusza Morawieckiego, w którym premier mówił między innymi o roli rodziny i wpływie ideologii gender. – Dzieci są nietykalne. Kto podniesie na nie ideologiczną rękę ten podnosi rękę na całą wspólnotę. Kto chce dzieci zatruć ideologią, oddzielić od rodziców, kto chce bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten podkłada podkłada ogień pod Polskę, ten chce wywołać w Polsce wojnę kulturową. Nie będzie tej wojny! Nie dopuszczę do niej. A jeśli znajdą się tacy, którzy ją wywołają to my ją wygramy, wygra ją rodzina, bo rodzina to wartość arcypolska – podkreślał premier. CZYTAJ WIĘCEJ

Posłanka Razem stwierdziła, że ona nie czuje się adresatką słów premiera, gdyż Lewica dba o rodzinę. – My, jako Lewica bardzo dbamy o rodzinę i uważamy, że jest jedną z najważniejszych komórek społecznych i podstawą społeczeństwa – zapewniała Biejat.

– To, że my rozszerzamy definicję rodziny i nie przymykamy oczu na fakty, tylko mówimy, że są bardzo różne rodziny – w tym też te, które Prawo i Sprawiedliwość uważa za rodziny tradycyjne – nie zagraża żadnemu modelowi rodziny – dodała posłanka.

– Społeczeństwo się zmienia. Kanon tego, co jest normalne, naturalne, przyjmowane, też się zmienia. Rozumiem, że to jest trudne dla osób konserwatywnych, które chciałyby, żeby wszystko było po staremu, ale świat idzie do przodu, zmienia się – tłumaczyła dalej Biejat.

Polityk stwierdziła też, że osobiście uważa, że małżeństwa jednopłciowe powinny mieć prawo do adopcji dzieci, ale sprawa ta nie została jeszcze omówiona przez klub Lewicy. – W parach jednopłciowych i tak już wychowują się dzieci, a po drugie zależy nam, żeby rozszerzać grupę rodzin, które mogą adoptować dzieci czekające na adopcję – tłumaczyła Biejat. Posłanka przyznała w rozmowie, że Lewica zgłosi projekt dopuszczający w Polsce małżeństwa jednopłciowe.