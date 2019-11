CBA zatrzymało właściciela prywatnej stacji telewizyjnej. Chodzi o korupcję

"To jest upadek Sejmu". Ostre komentarze po nocnym głosowaniu

Marszałek Elżbieta Witek anulowała głosowanie w Sejmie po tym, jak jedna z posłanek PiS podeszła do niej i powiedziała: "Trzeba anulować, bo my przegramy". – Nieujawnienie wyników głosowania nad wyborem posłów-członków KRS to skandal -...