Historyczny moment w Gdańsku. Pociąg z Chin dotarł do portu

Pociąg dotarł do portu wczoraj przed południem. Zainteresowanie trasą jest duże i to pomimo faktu, że transport kontenera koleją jest dwa razy droższy od transportu drogą morską. – Nasz pociąg jedzie z centralnych Chin do Gdańska 10 dni. Tymczasem w przypadku transportu z Xi'an do Gdańska tradycyjnie, drogą morską, mówimy o 45-50 dniach. W tym czasie wielu przedsiębiorców może dokonać kilku transportów i - pomimo większych kosztów - finalnie więcej zarobić – tłumaczył Łukasz Szutenberg z firmy Adampol, która jest operatorem pociągu.

Do tej pory większość pociągów jeździła do niemieckiego Duisburga. Jednak transport do tego miasta trwa o cztery dni dłużej. – Cztery dni w sytuacji, w której odbiorcy zależy na szybkości transportu, to bardzo dużo. To jest nasza przewaga i trzeba ją zacząć wykorzystywać – mówił wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Marcin Osowski.