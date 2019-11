Parlament z procentami

– Mam 18 lat i mogę wypić piwo do obiadu – bronił się poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Neumann po tym, jak fotoreporter „Faktu” przyłapał go na popijaniu belgijskiego piwa w przerwie podczas pierwszego posiedzenia Sejmu. Poseł wybrał się na obiad do jednej z restauracji w okolicach Sejmu. Podobnie przerwę między głosowaniami spędzali jego partyjni koledzy. Paparazzi w lokalu z kuchnią tajską zauważyli m.in. Agnieszkę Pomaską, Sławomira Nitrasa czy Cezarego Tomczyka biesiadujących przy napojach alkoholowych.