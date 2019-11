Tak źle jeszcze nie było. Alimenciarze zalegają już z 12 mld zł długu

Sytuacja jest coraz gorsza. W ciągu ostatnich pięciu zobowiązania alimentacyjne Polaków zwiększyły się ponad dwukrotnie. W 2015 roku zadłużenie alimentacyjne wynosiło niecałe 6 mld zł.

Jednocześnie, jak wynika z danych publikowanych przez Krajowy Rejestr Długów, zmniejszyła się nieco liczba rodziców niepłacących alimentów na dzieci. W 2017 roku było ich 307,7 tys. Teraz jest 301,3 tys. Ale stale wzrasta zadłużenie statystycznego alimenciarza. Obecnie to aż 40,7 tys. zł. Kto najczęściej zalega z alimentami? Statystki KRD pokazują, że alimenciarzami są przede wszystkim mężczyźni – 284 tys. Zobowiązania osób mających między 36 a 55 lat przekraczają 5 mld zł. Najczęściej są to mieszkańcy województw mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego.

12-miliardowe zadłużenie to jedynie to, co rodzice są winni Funduszowi Alimentacyjnemu. Maksymalne świadczenie z FA to 500 zł. Należy się ono tylko tym dzieciom w rodzinach, których dochód na członka wypada do 800 zł. Jednak według szacunków jest jeszcze ponad 600 tys. dzieci, które nie dostają pieniędzy od rodzica, ale nie mogą też korzystać z Funduszu Alimentacyjnego, bo przekraczają kryterium dochodowe.