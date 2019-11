Patriotyzm w praktyce

Z taką młodzieżą Polska ma przyszłość. Było ich kilku, byli bardzo młodzi i przynieśli piękną paczkę pełną potrzebnych rzeczy. To był dla mnie bardzo miły moment. Musieli na mój temat trochę poczytać, bo od razu zaczęły się pytania o tamte czasy – śmieje się gen. Jan Podhorski. Na pewno było o czym opowiadać. 98-letni gen. Podhorski to żołnierz wyklęty, powstaniec warszawski, więzień stalinowskich katowni. Swoją walkę o niepodległość Polski rozpoczął już w wieku 18 lat, gdy we wrześniu 1939 r. walczył w Wielkopolsce w szeregach Obrony Narodowej, przedwojennym odpowiedniku Wojsk Obrony Terytorialnej. Generał Podhorski to jeden z kombatantów obdarowanych w ramach akcji „Paczka dla Bohatera”, której IX edycja wystartowała 11 listopada.