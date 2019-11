PGNiG na litewskim rynku LNG. Ważna decyzja firmy

Klaipedos Nafta jest operatorem terminali naftowych i FSRU, czyli pływającego terminala regazyfikującego i magazynującego LNG zacumowanego w Kłajpedzie, ale również niezależnej od FSRU, nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali. Instalacja ta jest zlokalizowana u wejścia do portu w Kłajpedzie (ok. 7 km od FSRU).

– Dzięki użytkowaniu nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG na Litwie, PGNiG zyska również lepszy dostęp do rynku LNG małej skali w krajach nadbałtyckich oraz zwiększy konkurencyjność swojej oferty dla odbiorców z obszaru północno-wschodniej Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw jest to, że PGNiG będzie samodzielnie decydował od kogo kupi i sprowadzi LNG do nabrzeżnej stacji odbiorczej na Litwie – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Terminal ma pięć zbiorników na LNG o pojemności 1000 m sześc. każdy – co przekłada się na 2250 ton skroplonego gazu. Dostawy LNG odbywają się drogą wodną. Skroplony gaz dostarczają niewielkie metanowce – 30 razy mniejsze od dużych jednostek tego typu - lub bunkierki.