Prokuratura zmienia decyzję ws. obraźliwego wpisu "Nergala". Będzie dochodzenie

Wokalista grupy Behemoth opublikował na Facebooku zdjęcie, na którym widać, jak depcze obraz z wizerunkiem Matki Bożej. Pod zdjęciem znalazło się wiele wpisów, które pochwalają zachowanie muzyka.

Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia

Zdaniem prokuratury, rozpoznanie wizerunku Maryi nie jest możliwe, skoro został on przygnieciony butem. Ponadto, osoby odwiedzające profil Darskiego powinny być świadome możliwości znalezienia tam treści mogących obrażać uczucia religijne. Do Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris zwrócił się o pomoc prawną mężczyzna, który poczuł się pokrzywdzony wpisem dokonanym przez "Nergala". Pokrzywdzony złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa mającego znamiona obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu kultu religijnego.

Najpierw prokuratura rozpatrująca zawiadomienie wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Uzasadniając postanowienie stwierdziła m.in., że wizerunek Matki Boskiej jest zasłonięty butem, w związku z czym nie jest oczywiste, że to obraz, który jest przedmiotem czci religijnej.

Zmiana decyzji

Doszło jednak do zmiany decyzji. Jak ustaliło "Do Rzeczy", Prokuratury Regionalnej uchyliła decyzję o odmowie wszczęcia dochodzenia.

"W związku z dokonaną w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie analizą postanowienia Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie wpisu członka zespołu muzycznego „Behemoth”, zamieszczonego na Facebooku w dniu 25 września br., stwierdzono iż postanowienie to wydano przedwcześnie.

Uzasadnienie przedmiotowego postanowienia skutkowało wydaniem przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie polecenia o podjęciu postępowania" – czytamy w przekazanym nam przez prokuraturę oświadczeniu.