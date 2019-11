Wiceprezydent Kielc rezygnuje. W tle działania CBA

Doniesienie dotyczące oświadczenia majątkowego Danuty Papaj dotarło do Centralnego Biura Antykorupcyjnego 30 października. Od tego momentu służby sprawdzają, czy w dokumencie złożonym przez wiceprezydent Kielc nie ma nieprawidłowości. Wyjaśnień od swojej zastępczyni zażądał także prezydent Bogdan Wenta – informuje portal Onet.

Teraz sama poinformowała, że złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska. – Decyzję tę podjęłam w związku z tym, że wpłynął anonim, informujący Centralne Biuro Antykorupcyjne o nieprawidłowościach w moim oświadczeniu majątkowym – powiedziała.

Początkowo Danuta Papaj pełniła funkcję pełnomicnika prezynta Kielc. Szybko jednak została mianowana wiceprezydentem. Jak opisuje Onet, wcześniej musiała zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej. I właśnie zapisy dotyczącej tej sprawy budzą wątpliwości CBA i prawników. Zgodnie z przepisami, pełniąc funkcję zastępcy prezydenta, nie można mieć więcej niż 10 proc. takich udziałów. Tymczasem pojawiła się informacja, że Danuta Papaj m.in. posiada 65 proc. udziałów w spółce "Bilans Wenta".

Zastępczyni Wenty wielokrotnie zapewniała, że dopełniła wszystkich formalności w tej sprawie. Dziś zrobiła to po raz kolejny. – Spierało się kilku prawników i tak naprawdę żaden z nich nie był w stanie powiedzieć jednoznacznie, jak powinna wyglądać moja sytuacja prawna – podkreślała podczas konferencji Danuta Papaj, która dodała, że swoją decyzją chciała uciąć wszystkie spekulacje. – Sytuacja jest tak niejednoznaczna, że postanowiłam sama rozwiązać problem pana prezydenta, bo nie chcę, aby moja sytuacja i moja osoba, powodowała w dalszym ciągu jakieś zamieszanie w przestrzeni publicznej. Uważam, że wszystko to, co należało do mnie, zrobiłam – mówiła podczas konferencji prasowej.