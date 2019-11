– Jestem bardzo otwarty. Uważam, że kobieta i kobieta, mężczyzna i mężczyzna to też jest małżeństwo – powiedział były premier w programie "Onet Rano".

Według Leszka Millera zapisów Konstytucji RP nie należy traktować jako 'twardej definicji" małżeństwa. – Tam się raczej mówi o pomocy państwa dla małżeństwa, które składa się z kobiety i mężczyzny – przekonywał.

– Zresztą jak patrzymy na to co się dzieje w Europie zachodniej, w tym także w krajach Unii Europejskiej, to te związki są bardzo powszechne - mówię o związkach kobieta-kobieta, mężczyzna-mężczyzna – wskazał eurodeputowany. I dodał: – Jak sądzę to jest trend niepowstrzymany. W tym również jeśli chodzi o te wszystkie kwestie majątkowe, wychowania dzieci. Ja jestem przeciwny adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, bo uważam że te dzieci mają potem problemy. Zwłaszcza w szkole, w kręgach towarzyskich.Z tego co wiem te dzieci są po prostu szykanowane przez inne dzieci.