Leśkiewicz: W piśmie Siwca jest masa błędów

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów ma być wyjaśnienie wszelkich okoliczności "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Wokół tego postulatu wybuchła burza. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec zwrócił się w środę do szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza o rozszerzenie porządku obrad RBN o punkty dotyczące przeszłości Karola Nawrockiego. Chodzi o kontakty ze środowiskiem kibicowskim oraz pracę prezydenta w sopockim Grand Hotelu.

Leśkiewicz: Przeszłość Czarzastego wymaga wyjaśnienia

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił, że pismo z Kancelarii Sejmu to próba "odwrócenia uwagi od przeszłości marszałka Czarzastego". Podkreślił, że ujawnione przez media kontakty lidera Lewicy z Rosjanką wymagają wyjaśnienia.

– Przeszłość marszałka Czarzastego w kontekście jego wcześniejszych działań, chociażby w aferze Rywina i kontaktów towarzysko-biznesowych, które ma z Rosjanką, powiązaną ze Sbierbankiem, z Kremlem, wymaga wyjaśnienia. Tu nie ma żadnego drugiego dna – powiedział.

Leśkiewicz wskazał również, że pismo od szefa kancelarii Sejmu Marka Siwca było pełne błędów.

– Wie pan, co jest najśmieszniejsze w tym wczorajszym piśmie Marka Siwca, które skierował do ministra Cenckiewicza? Że czyni się zarzut panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że jako młody chłopak utrzymujący rodzinę pracował fizycznie w Grand Hotelu, był ochroniarzem. Czyni się zarzut. Jeszcze masę błędów w tym piśmie, bo tam są informacje, że Karol Nawrocki pracował w Grand Hotelu pod koniec lat 90. i na początku lat dwutysięcznych. Czyli co, miał 15 lat, pracując w Grand Hotelu? – powiedział.

Czytaj też:

Kogo ułaskawił prezydent Nawrocki? Są nowe, szczegółowe informacjeCzytaj też:

"Czy starczy Panu odwagi?". Trwa wymiana ciosów między Nawrockim a Czarzastym