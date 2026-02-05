Nie tylko Ukraińcy. Kto dziś pracuje w Polsce?

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w rejestrach znajdowało się około 1,29 mln obcokrajowców objętych ubezpieczeniami społecznymi, co oznacza wzrost o około 8 proc. rok do roku, czyli o blisko 96 tys. osób. To najwyższy wynik w historii prowadzenia statystyk. Według analiz udział cudzoziemców w ogólnej liczbie pracujących w Polsce sięgał w 2025 roku około 6,7 proc. Jednocześnie rosła ich obecność w wielu kluczowych sektorach gospodarki.

Najwięcej obywateli Ukrainy

Największą grupę nadal stanowią obywatele Ukrainy – około 67 proc. wszystkich cudzoziemców pracujących w Polsce. Kolejne miejsca zajmują Białorusini, a następnie m.in. Gruzini, Hindusi i Kolumbijczycy. Dane wskazują jednak na rosnącą dywersyfikację migracji zarobkowej. W 2025 roku szczególnie dynamicznie rosła liczba pracowników z Nepalu, ale także z Kolumbii, Filipin i Indii. W części przypadków wzrosty rok do roku przekraczały kilkadziesiąt procent.

Eksperci podkreślają, że cudzoziemcy w coraz większym stopniu uzupełniają braki kadrowe w wielu sektorach. Największa ich obecność widoczna jest w transporcie i logistyce, gastronomii i hotelarstwie, przemyśle spożywczym, budownictwie oraz usługach biznesowych. W tym ostatnim sektorze pracownicy z zagranicy stanowili w 2025 roku już około 20 proc. zatrudnionych. Coraz częściej są to nie tylko pracownicy fizyczni, lecz także specjaliści i wykwalifikowani fachowcy.

Według przedstawicieli branży rekrutacyjnej wiele sektorów miałoby poważne problemy z utrzymaniem produkcji bez pracowników z zagranicy. Jako przykład wskazywane jest m.in. przetwórstwo mięsa i ryb, gdzie braki kadrowe coraz częściej uzupełniają pracownicy z Azji i Ameryki Łacińskiej.

Zmiana struktury zatrudnienia

Dane ZUS pokazują również strukturę form zatrudnienia. Najwięcej cudzoziemców pracowało na podstawie umów o pracę – ok. 731,9 tys. osób, następnie na podstawie umów cywilnoprawnych – ok. 470,1 tys. osób, a ponad 91 tys. prowadziło własną działalność gospodarczą.

Na wzrost zatrudnienia cudzoziemców wpływ mają także zmiany regulacyjne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uznało 329 zawodów za deficytowe, co umożliwia szybszą legalizację pobytu i pracy. Na liście znalazły się m.in. zawody medyczne, co ma pomóc ograniczyć niedobory kadrowe w ochronie zdrowia.

Rosnąca liczba cudzoziemców ma znaczenie nie tylko dla rynku pracy, lecz także dla finansów publicznych. W 2025 roku składki odprowadzane przez pracujących w Polsce obcokrajowców do systemu ubezpieczeń społecznych wyniosły około 19,7 mld zł, wobec około 18,5 mld zł rok wcześniej.

