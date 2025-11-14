Niemcy nie chcą u siebie Ukraińców. Merz prosi Zełenskiego o interwencję

Jak podkreślił, po złagodzeniu przez Kijów przepisów dotyczących opuszczania kraju przez mężczyzn w wieku poborowym, Niemcy odnotowują gwałtowny wzrost liczby przyjeżdżających uchodźców.

Merz: Zwróciłem się do prezydenta Ukrainy z prośbą

Merz relacjonował, że podczas rozmowy telefonicznej wyraził wobec Zełenskiego swoje zaniepokojenie rosnącą falą migracji młodych mężczyzn. – Zwróciłem się do prezydenta Ukrainy z prośbą, by zadbał o to, aby młodzi mężczyźni, zwłaszcza z Ukrainy, nie przyjeżdżali do Niemiec w coraz większej liczbie, lecz służyli swojemu krajowi. Są tam potrzebni – powiedział kanclerz.

W sierpniu Ukraina złagodziła przepisy dotyczące wyjazdów mężczyzn w wieku 18–22 lata, umożliwiając im przekraczanie granicy. Jednocześnie obniżono wiek mobilizacji z 27 do 25 lat, aby wzmocnić siły zbrojne zmagające się z rosnącymi stratami na froncie. Efekty nowych regulacji Niemcy odczuły już po kilku tygodniach. Według danych władz federalnych liczba młodych Ukraińców przybywających do kraju wzrosła dziesięciokrotnie – z nieco ponad 100 tygodniowo do 1796 w tygodniu rozpoczynającym się 6 października.

Brytyjski "The Telegraph" komentuje, że Niemcy "zamykają drzwi przed Ukraińcami uciekającymi przed wojną", a Merz stoi pod ogromną presją, ponieważ w kampanii wyborczej obiecywał, że będzie w stanie skutecznie kontrolować migrację.

Niemcy szykują nowe przepisy socjalne. Mniej świadczeń, więcej pracy

Narastająca liczba uchodźców skłoniła rząd federalny do zapowiedzi zmian w systemie wsparcia socjalnego. Friedrich Merz ujawnił, że Niemcy chcą zmodyfikować sposób przyznawania świadczeń Ukraińcom, aby zwiększyć motywację do podejmowania pracy. – Świadczenia dla tych uchodźców zostaną tak skonstruowane, że zachęta do pracy będzie większa niż zachęta do pozostania w systemie opieki społecznej – podkreślił kanclerz. Berlin liczy, że nowy model odciąży system pomocy, a jednocześnie pomoże w wypełnieniu braków kadrowych na niemieckim rynku pracy.

Od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę w lutym 2022 roku Niemcy przyjęły już ponad 1,2 miliona ukraińskich uchodźców. Obecnie są jednym z głównych kierunków migracji ukraińskich obywateli, zwłaszcza młodych mężczyzn korzystających z nowych, łagodniejszych przepisów wyjazdowych.

