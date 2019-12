„Do Rzeczy” nr 49: Nowy stary PiS. Ku centrum czy w prawo: którędy, żeby nie przegrać?

– Pozycja Jacka Sasina w PiS od dawna była mocna. Nigdy jednak nie pełnił tylu eksponowanych stanowisk jak w rządzie Mateusza Morawieckiego. Zachowując funkcje wicepremiera, dostał we władanie newralgiczny resort, dający mu nadzór nad spółkami Skarbu Państwa – Kamila Baranowska kreśli sylwetkę wicepremiera PiS w tekście „Droga Sasina”.

– Po wyborze na przewodniczącego EPL formalna siła sprawcza Tuska właściwie się nie zmieniła – pozostaje tak samo nikła, jak była na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej – wskazuje Łukasz Warzecha w tekście „Kierownik zardzewiałej maszyny”.

Marcin Makowski pokazuje, jak zmanipulowano dane, które mają wskazywać na rzekomy polski antysemityzm w tekście „Antysemityzm na zamówienie”.

– Martin Scorsese to jeden z­najwększych żyjących mistrzów kina. A­ „Irlandczyk” to jego kolejne Arcydzieło – Piotr Gociek recenzuje najnowszą produkcje Netflixa w tekście „Ostatni grzesznik”.

– Alternatywa dla Niemiec ma w ­Polsce złą prasę. I to we wszystkich tytułach od lewej do prawej strony politycznegospektrum. Dziwie się temu i­ stawiam pytanie: „Dlaczego?” – pisze Jan Bogatko w tekście „Kto nie skacze ten z AfD?”.

Jacek Przybylski ocenia szanse Michaela Bloomberga, jednego z najbogatszych ludzi na świecie, który zamierza pokonać w wyborach prezydenckich w USA Donalda Trumpa.

Jakub Woźnicki pisze o tym, jak program społeczny papieża Franciszka współgra z dążeniami wpływowych środowisk finansowych w tekście „Rockefeller w Watykanie”.

– Książka Grossa była szalbierstwem – przekonuje dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński w rozmowie z Wojciechem Wybranowskim.

Fragment książki prof. Andrzeja Nowaka – tomu IV „Dziejów Polski: Trudny złoty wiek, 1468-1572”.

Łukasz Zboralski rozważa w tekście „Rodzina na buspasie”, czy pomysł premiera Morawieckiego z wpuszczeniem na buspasy samochodów osobowych z większą liczbą pasażerów to dobra propozycja.

Ponadto w numerze „Do Rzeczy”: Tomasz Rowiński o tym „Jak się pisze homobiografie”; rozmowa z Jarosławem Sokołem, scenarzystą serialu „Młody Piłsudski („Dżentelmen z browningiem); Tomasz Wiścicki o zachowaniu PiS w sprawie aborcji („Nie uciekniemy od polityki”); Piotr Włoczyk o tym, jak książę Andrzej kompromituje brytyjską rodzinę królewską („Cios w monarchię”); Agnieszka Niewińska o wielkim skoku na skarb w Niemczech („Saksońskie skarby w rękach złodziei”); rozmowa z francuskim księdzem Rene-Lukiem („Młodzi są najlepszymi apostołami”); Joanna Bojańczyk o historii Loius Vuitton („Najsłynnniejszy monogram mody”); relacja z debaty „Do Rzeczy” na temat zdrowia („Chronić serce w cukrzycy”).

