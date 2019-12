Zdrojewski rzuca Schetynie rękawicę. "To zapowiedź bezwarunkowa"

– Tak, startuję w wyborach na szefa Platformy. To zapowiedź bezwarunkowa. Oczywiście nigdy nie zamykam sobie wszystkich furtek. Zdarzać się mogą takie rzeczy polityczne czy też interpersonalne, które mogą doprowadzić do jakiegoś porozumienia, szerokiego porozumienia na rzecz Platformy i nowego programu. Na razie tego nie widzę, w związku z tym to tylko mała furteczka. Potwierdzam, startuję na szefa PO – stwierdził Bogdan Zdrojewski w rozmowie z Marcinem Zaborskim.

Polityk podkreślił, że jego partia musi dokonać poważnych zmian. Jego zdaniem jeżeli PO nie zdecyduje się na nie w najbliższym czasie, to może "zakończyć swój byt w obecnym kształcie". – Za dużo jest tych błędów, jest tych wad, aby można było przejść wobec nich obojętnie. Z tego powodu mówię: lifting nie wystarczy – podkreślił.

Zdrojewski podkreślił, że jeżeli Grzegorz Schetyna pozostanie szefem Platformy, to nie uda się wygrać wyborów prezydenckich.