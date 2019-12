"Wnuczka w Brukseli". Zaskakujące zdjęcie Donalda Tuska

Dzisiaj gdyby żył Andrzej Lepper, to on by się pewnie wstydził, że musi współrządzić z Kaczyńskim, a nie odwrotnie – mówił wczoraj były premier, były szef RE Donald Tusk w studiu TVN24. CZYTAJ WIĘCEJ

Dzisiaj polityk zaprezentował inne oblicze, publikując fotografię z maleńką wnuczka – córką Kasi Tusk.

Szukając zdjęć do książki „Szczerze”. Wnuczka w Brukseli – napisał Tusk, odnosząc się do książki, która ma wyjść 12 grudnia.

„Szczerze” to osobisty dziennik Tuska, w który polityk opowiada o kulisach europejskiej polityki, a także odnosi się do tego co działo się w ostatnich latach w polskiej polityce.