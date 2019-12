Gdy sędziowie szli na wojnę...

Niedziela, 1 grudnia, w 105 miastach Polski pod sądy przychodzą sympatycy opozycji, są też wśród nich politycy opozycji i sędziowie. Mają transparenty: „Bezprawie i niesprawiedliwość” i„My, naród, wspieramy sędziów”. Tłumów nie ma, w sumie we wszystkich manifestacjach łącznie wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. Lewicowo-liberalne media przekonują jednak, że protesty były masowe. W kilku przypadkach dochodzi do kompromitacji: we Wrocławiu Władysław Frasyniuk, działacz opozycji w czasach PRL, krzyczy: „Je...ć pisiora i się nie bać”, a przemówieniu byłego senatora PO Józefa Piniora, oskarżonego o korupcję, przysłuchiwał się, uczestniczący w wiecu sędzia Marek Górny, przewodniczący składowi sędziowskiemu mającemu badać sprawę Piniora.