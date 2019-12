"To ciekawy pomysł". Co Owsiak myśli o kandydaturze Hołowni?

Jerzy Owsiak przychylnie odniósł się do decyzji Szymona Hołowni o starcie w wyborach prezydenckich. Szef WOŚP ocenił, że to co do tej pory usłyszał z ust prezentera TVN podczas niedawnej konwencji było "bardzo mądre".

Szymon Hołownia ogłosił niedawno, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. – Powiem to wprost: na początku przyszłego roku zostaną ogłoszone wybory prezydenckie. Chcę w nich kandydować (...) Pokornie proszę, byście powierzyli mi funkcję stróża naszej wspólnoty – mówił wczoraj w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Tym samym potwierdził doniesienia, jakie pojawiały się od tygodni w mediach. O tę kandydaturę został zapytany Jerzy Owsiak."Szymon Hołownia nie jest od nikogo zależny. A może jest, tylko o tym nie wiemy? Ukraina pokazała, że można być komikiem, a później prezydentem. Ronald Reagan był aktorem i też wygrał. Donald Trump niczym mały budowniczy zbudował sobie prezydenturę. Wydaje mi się, że Hołownia to ciekawy pomysł. Przeczytałem kilka zdań, które powiedział przy ogłoszeniu swojego startu. One są bardzo mądre" – mówi szef WOŚP w rozmowie z tygodnikiem "Wprost". Owsiak ponadto pozytywnie odniósł się do kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. "Jest mądra, kompetentna, empatyczna i także ładna, chciałbym mieć taką osobę na urzędzie prezydenta. Choć wolałbym, żeby tę funkcję pełnił ktoś niezależny" – ocenił.