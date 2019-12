"Wyszehradzcy rebelianci". Trzaskowski zawarł pakt przeciwko rządowi

"To ciekawy pomysł". Co Owsiak myśli o kandydaturze Hołowni?

Jerzy Owsiak przychylnie odniósł się do decyzji Szymona Hołowni o starcie w wyborach prezydenckich. Szef WOŚP ocenił, że to co do tej pory usłyszał z ust prezentera TVN podczas niedawnej konwencji było "bardzo mądre".