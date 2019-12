PiS złagodzi ustawę dot. sędziów? Zastanawiające słowa posła

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także o Sądzie Najwyższym. Nowe przepisy przewidują m.in. zaostrzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz zmianę procedury wyboru pierwszego prezesa SN. Politycy partii rządzącej przekonują, że zmiany są konieczne, by uporządkować nieład prawny, wprowadzany ich zdaniem przez część sędziów. Pomysł PiS jest krytykowany przez opozycję i środowiska sędziowskie. Telewizja TVN ochrzciła ją mianem ustawy "represyjnej".

Poseł Bortniczuk zasugerował w programie TVN24, że Zjednoczona Prawica może wprowadzić pewne zmiany w proponowanych przepisach.

– Rzeczywiście jeżeli chodzi o szczegóły tej ustawy, mamy swoje propozycje, takie które mają ją lekko złagodzić. Tak, będziemy zgłaszać te poprawki. Oczywiście w pierwszym rzędzie zgłosimy je, kierując się lojalnością wewnątrzkoalicyjną naszym partnerom z Zjednoczonej Prawicy. Nie chcielibyśmy rozmawiać z partnerami za pośrednictwem mediów. Natomiast powtarzam: zgadzamy się co do kierunku. Jesteśmy za tym, żeby przeciwdziałać anarchizacji państwa – stwierdził Kamil Bortniczuk w rozmowie z Konradem Piaseckim w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

Poseł dodał ustawa nie była konsultowana z politykami Porozumienia. – Nie mieliśmy pojęcia, w sensie nie byliśmy rzeczywiście uprzedzeni o tym, że stanie się to w takiej formie. Z tego co wiem, to na posiedzeniu Rady Ministrów premier Morawiecki wspominał, że jest taka wola części posłów klubu parlamentarnego PiS, ale to była bardzo ogólna informacja. Dowiedziałem się kilka godzin wcześniej od kolegów z Solidarnej Polski, że będą taką inicjatywę ogłaszać. Ale rzeczywiście formalnie z nami jako z Porozumieniem Jarosława Gowina, już o tym wielokrotnie mówiłem, ani kształt ani termin ogłoszenia tej ustawy konsultowany nie był– mówił Kamil Bortniczuk.