Ten sondaż nie spodoba się PiS. Chodzi o sądy

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za podważanie legalności wyboru innych sędziów przez nową KRS. Mają za to grozić kary finansowe lub przeniesienie. W myśl przepisów sędziowie będą musieli informować do jakich partii należeli, w jakich stowarzyszeniach działają oraz pod jakim nickiem funkcjonują w portalach społecznościowych.

Co na temat proponowanych zmian sądzą Polacy? O ocenę projektu na zlecenie serwisu Rp.pl zapytała pracownia SW Research. Respondenci zostali zapytani, czy ich zdaniem projekt ustawy zagraża niezawisłości sędziów.



Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 56,9 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 23,4 proc. respondentów. 19,6 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

– Projekt za niebezpieczny uważają częściej mężczyźni niż kobiety (60% vs 54% mężczyzn). Osoby w wieku od 35 do 49 lat rzadziej niż pozostałe uważają, że ustawa mogłaby źle wpłynąć na niezawisłość sędziowską. Negatywną opinię o projekcie wyraża ponad 60% osób zarabiających powyżej 3001 zł i 2 na 3 mieszkańców miast liczących od 100 do 199 tys. osób – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.