Były europoseł PiS będzie rywalem Andrzeja Dudy? "Jest takie oczekiwanie..."

Jak informuje Onet, w sobotę w Warszawie odbył się zjazd krajowy działaczy partii Ruch Prawdziwa Europa. W trakcie tego wydarzenia mają zostać wybrane władze ugrupowania.

Wedle nieoficjalnych ustaleń portalu, działacze mają skierować apel do prof. Mirosława Piotrowskiego, by wystartował on w najbliższych wyborach prezydenckich. – Jest takie oczekiwanie i możliwe, że takie stanowisko zostanie na kongresie podjęte – mówi w rozmowie z Onetem Krzysztof Kawęcki, były prezes Prawicy RP. Sam zainteresowany nie chciał natomiast komentować sprawy.

Jakie atuty ma Piotrowski w roli potencjalnego kandydata na prezydenta? "Według polityków formacji prawicowej, Piotrowski byłby dobrym kandydatem. Przypominają, że przez trzy kadencje zasiadał w Parlamencie Europejskim i ma duże doświadczenie polityczne. Poza tym liczą, że wybory prezydenckie nie zakończą się w pierwszej turze i wówczas poparcie uzyskane przez Piotrowskiego może zadecydować o tym, kto zostanie prezydentem" – podaje Onet.

Piotrowski jest kojarzony z ojcem Tadeuszem Rydzykiem i jego medialnym otoczeniem. Były europoseł PiS nie wyklucza startu w wyborach prezydenckich, ale stawia twardo jeden warunek. Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi musi zebrać minimum 100 tys. podpisów. – To jest duże wyzwanie. Myślę, że jest to zadanie absolutnie do wykonania. W wyborach do Parlamentu Europejskiego udało nam się zebrać około 100 tys. podpisów, więc jest to jak najbardziej realne – ocenia Kawęcki.

Według Onetu, kwestia poparcia Piotrowskiego przez ojca Rydzyka jest otwarta. Jak uważają działacze RPE, wszystko może się jeszcze wydarzyć. Jak wskazuje portal, Piotrowski może też otrzymać wsparcie środowisk "Gazety Polskiej".