Brytyjscy eurodeputowani śpiewali o brexicie. Dyrygował... Saryusz-Wolski

Na sali posiedzenień Parlamentu Europejskiego rozbrzmiał słynny świąteczny utwór "We wish you a Merry Christmas", jednak ze zmienionym tekstem. "We wish you a merry Brexmas" zamiast "We wish you a merry Christmas" (życzymy Ci radosnych Świąt) – taką wersję znanej kolędy nucili Brian Monteith, Nathan Gill i ich koledzy partii Brexit.

Tak bbrytyjscy eurdeputowani okazali radość z rychłego opuszczenia Unii Europejskiej. Jak opisuje Fakt24.pl, Brytyjczycy nie kryją radości, że nie będą musieli uczestniczyć w głosowaniach, które także w ostatnim dniu posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu trwały do późna.

Na nagraniu ukazującym całą sytuację widać także europosłów z Polski. Co ciekawe, w rolę "dyrygenta" wcielił się Jacek Sarusz-Wolski. Do śpiewu dołączyła także Jadwiga Wiśniewska. W tle widać także uradowanego Bogdana Rzońcę. Wszyscy ci politycy do PE dostali się z list PiS.