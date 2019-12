Skandal na pokładzie lotu z Warszawy. Całe zdarzenie nagrały kamery

Mimo że 27-latek jest Brytyjczykiem, to studiuje medycynę w polskiej placówce. Mężczyzna podczas całego zajścia był pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło w trakcie lotu z Warszawy do Liverpoolu w Wielkiej Brytanii.

W pewnym momencie Brytyjczyk wstał i zaczął wyciągać przed siebie rękę w nazistowskim pozdrowieniu, pokrzykując "Sieg heil".

Obsługa samolotu starała się interweniować, jednak 27-latek zachowywał się niezwykle agresywnie i o pomoc trzeba było poprosić policję. Po tym jak maszyna wylądowała, na jej pokład wkroczyli funkcjonariusze, którzy wyprowadzili mężczyznę na zewnątrz. Pasażerowie bili im brawo.