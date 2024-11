Czy oni się już nie zmienią (?)

Obserwując to, co działo się w PiS podczas wyłaniania kandydata na urząd prezydenta, znów możemy odczuć ten sam rodzaj rezygnacji i pogodzenia się z niereformowalnością największej formacji politycznej, która przyznała sobie mandat reprezentowania obozu patriotycznego. Nie chcę wymieniać wszystkiego, co doprowadziło PiS do oddania władzy. Te skandaliczne błędy w różnych tekstach opisywali autorzy naszego tygodnika. Część najważniejszych powodów wyliczam w mojej książce „Warto grać czysto”.