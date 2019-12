Śnieg na Sylwestra? IMGW publikuje prognozę i ostrzeżenia

Obecnie obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego, a także ostrzeżenie hydrologiczne dla obszarów na ujściowym odcinku Odry wraz ze zlewnią Zalewu Szczecińskiego.

Śnieg na koniec grudnia

Jak podaje IMGW, dzisiaj pogodę w Polsce nadal będzie kształtował klin wysokiego ciśnienia i napływające z północy Europy chłodne i wilgotne powietrze. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu mogą wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Na pozostałym obszarze będzie na ogół pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami ale bez opadów. Temperatura w ciągu dnia maksymalnie wzrośnie do 5°C, 6°C nad morzem, około 4°C w centrum oraz do 2°C na Suwalszczyźnie.

Chłodniej będzie w sobotę, kiedy na północnym wschodzie, a w niedzielę już w całym kraju może będzie padać śnieg. W sobotę przez Polskę przemieści się dość aktywny układ niskiego ciśnienia, któremu będą towarzyszyły opady śniegu, a za nim napłynie kolejna porcja chłodnego powietrza. Temperatura maksymalna na zachodzie kraju jeszcze dość wysoka, nawet do 6°C, jednak na pozostałym obszarze już jedynie około 3°C.

W niedzielę będzie znacznie chłodniej, maksymalnie w ciągu dnia temperatura wzrośnie jedynie do około 0°C, 2°C, a nocy na południu kraju spadnie do -2°C, na Podhalu nawet do -6°C. Po opadach śniegu i przy spadku temperatury powietrza do około 0°C, na drogach może być bardzo ślisko i niebezpiecznie – podaje IMGW.

A co z pogodą w Sylwestra? Jak prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia nigdzie nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej – podaje "Gazeta Pomorska".