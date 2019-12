Ursula von der Leyen: Mam obietnicę polskiego rządu

– Polska obiecała zaangażować się ws. neutralności klimatycznej – oznajmiła Ursula von der Leyen w wywiadzie dla "La Republicca". Szefowa Komisji Europejskiej odniosła się do postanowienia ze szczytu UE, wedle którego Rzeczpospolita jako jedyne państwo członkowskie nie będzie zmuszone do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

– Do konkluzji szczytu UE wpisana została zasada, że Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej – podkreślił po grudniowym szczycie premier Mateusz Morawiecki. – Rada Europejska ma powrócić do dyskusji o tej sprawie w czerwcu 2020. Oznacza to, że przez najbliższe 6 miesięcy toczyć się będą negocjacje co do szczegółów tego jak wyglądać będzie Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji. Jeśli Polska wynegocjuje zadowalający mechanizm finansowy i instrumenty inwestycyjne w odpowiedniej wysokości, będziemy mogli wrócić do dyskusji. W żadnym jednak razie nie będziemy do niczego zobowiązani – mówił szef polskiego rządu.

O trudniejszej sytuacji Polski w kwestii osiągnięcia neutralności klimatycznej wspomniała w opublikowanym dziś wywiadzie sama Ursula von der Leyen. Jak przyznała szefowa KE, Polska potrzebuje więcej czasu, bo rusza z wyższego poziomu uzależnienia od węgla.