Premier Morawiecki: Władimir Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski

Premier Morawiecki reaguje na skandaliczne wypowiedzi prezydenta Rosji. W oficjalnym świadczeniu szef polskiego rządu w zdecydowany sposób potępił słowa Władimira Putina dotyczące genezy II wojny światowej. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski zdradził, że oświadczenie premiera było konsultowane z Andrzejem Dudą.

"Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej" – napisał premier Morawiecki.

"Nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami"

Szef rządu zwróci uwagę na fakt, że w ostatnim czasie Rosja doznała szeregu bolesnych ciosów. Premier podkreślił, że próba całkowitego podporządkowania sobie Białorusi przez Moskwę zakończyła się niepowodzeniem Putina. Ponadto Unia Europejska po raz kolejny przedłużyła sankcje dotyczące aneksji Krymu, a do tego doszły sankcje amerykańskie które utrudniają budowę gazociągu Nord Stream 2.

"Słowa Prezydenta Putina traktuję jako próbę ukrycia tych problemów. Rosyjski przywódca doskonale zdaje sobie sprawę, że jego zarzuty nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – i że w Polsce nie ma pomników Hitlera ani Stalina. Takie pomniki były na naszej ziemi wyłącznie wtedy, gdy stawiali je agresorzy i zbrodniarze – III Rzesza hitlerowska i Rosja sowiecka" – czytamy w oświadczeniu premiera.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że to naród rosyjski był największą ofiarą rządów Stalina i zasługuje, aby w końcu poznać prawdę o swojej przeszłości. "Głęboko wierzę w to, że naród rosyjski jest narodem ludzi wolnych – i że odrzuca stalinizm, nawet gdy władza prezydenta Putina stara się go zrehabilitować. Nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami, sprawców okrutnych zbrodni z niewinną ludnością i napadniętymi państwami. W imię pamięci o ofiarach i w imię wspólnej przyszłości musimy dbać o prawdę" – zakończył swoją wypowiedź premier.

Putin o Polsce

Niedawno Władimir Putin ponownie skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Jak ocenił, przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a tzw. pakt monachijski. – Związek Radziecki niczego Polsce nie odebrał – stwierdził prezydent Rosji. W kolejnych słowach sugerował, że winę za wybuch wojny ponosi Polska, która miała skorzystać na pakcie monachijskim i wziąć udział w rozbiorze Czechosłowacji. CZYTAJ WIĘCEJ

Kilka dni później prezydent Rosji ponowił zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który – według rosyjskiego prezydenta – miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki. CZYTAJ WIĘCEJ