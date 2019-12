Kolejne błędy w książce Tuska. Były premier "awansował" Misiewicza

"To niezwykły, osobisty dziennik Przewodniczącego Rady Europejskiej. Dzień po dniu towarzyszymy jego pierwszym krokom w nowej roli, poznajemy kulisy europejskiej polityki i śledzimy najbardziej dramatyczne wydarzenia ostatnich lat" – tak książkę Tuska reklamuje wydawca.

Jednak wygląda na to, że przynajmniej część wpisów powstała post factum, a autor dość luźno podszedł do chronologii przywoływanych przez siebie sytuacji. Zwraca na to uwagę dziennikarz Radia Plus Jacek Prusinowski. Panie Premierze @donaldtusk okupację sali sejmowej i podróż R.Petru opisał Pan w pamiętniku o cały rok za wcześnie" – podkreśla dziennikarz publikując na Twitterze zdjęcie przywołanego fragmentu.

To nie wszystkie nieścisłości.

Prusinowski zwraca uwagę na jeszcze jeden szczegół. Okazuje się bowiem, że Donald Tusk "awansował" w swojej książce Bartłomieja Misiewicza do rangi wiceministra.