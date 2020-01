Sukces "Sylwestra Marzeń"? Kurski: Nie botoks, nie silikon, nie wyścig szczurów, a zwrot w kierunku prawdy

Szef Telewizji Polskiej pochwalił się wynikami oglądalności "Sylwestra Marzeń z Dwójką". Impreza w Zakopanem zgromadziła pod estradą tłumy. Gdy wkroczyła na nią największa gwiazda wieczoru, przed telewizorami zasiadło ponad 8 milionów widzów. "Tłumy pod sceną w Zakopanem i rekord przed telewizorami: pik 8,015 mln o 22.43 na Z. Martyniuku. Sylwester śr: TVP2 6,06 mln (pik 8,015); Polsat 2,1 (pik 2,8 mln); TVN 1,3; (pik 2,08 mln). #SylwesterMarzeń to nowa polska tradycja. Dziękujemy widzom TVP za to wspaniałe zwycięstwo!" – napisał na Twitterze Jacek Kurski, chwaląc się wynikami.

Prezes TVP Jacek Kurski został zapytany na antenie TVP Info o przepis na sukces „Sylwestra Marzeń” w Zakopanem. Jak powiedział, "trzeba mieć w sobie pokorę i słuchać tego, co chcą widzowie". – Ta muzyka, która przez lata była wypychana z mainstreamu, pogardzana, stygmatyzowana jako coś gorszego, muzyka taneczna – zwana potocznie disco polo – okazuje się, że jeśli jest dobrze zbalansowana z innymi gatunkami muzycznymi, to tworzy to idealną mieszankę dla naszych widzów. Zaspokaja wszystkie gusta, wszystkie wrażliwości. Nikt nie czuje się odrzucony, nikt nie czuje się gorszy (…) Przepis jest taki: balans, słuchać widzów i równoważyć. Nikogo nie wykluczać, wszystkich zapraszać. Szanować ludzi – tłumaczył.

Jednocześnie Kurski wskazał, że Telewizja Publiczna zwróciła się w ostatnich latach „w kierunku prawdy, szczerości i wiarygodności”. – To znalazło również swój wyraz np. w zaproszeniu sióstr Szydłowskich. To był ten gest, pokazanie jak ważni są dla nas nasi widzowie. Seniorzy stanowią dużą część widzów Telewizji Polskiej. Oni przez lata byli nieatrakcyjni dla telewizji. Okazało się, że zwrot w kierunku prawdy, szczerości i wiarygodności, że nie botoks, nie silikon, nie wyścig szczurów, nie pic i udawanie, tylko właśnie pokazanie ludzi pięknymi takimi, jakimi są, jest przepustką do sukcesu – dodał.

– Wydawało nam się, że jest już nie do pobicia, wyśrubowany rekord sprzed dwóch lat, kiedy był Luis Fonsi – został pobity rok temu, kiedy występował Alvaro Soler i było 7,8 mln. Wydawało się to nie do pobicia. Okazało się, że doskonale ułożony koncert, balansujący wszystkie gatunki muzyki, rozrywkowy – taki, jakiego ludzie chcą słuchać w Sylwestra, dał nam 8,015 mln w piku. Jestem z całego serca wdzięczny wszystkim państwu, telewidzom Telewizji Polskiej, za to wspaniałe zwycięstwo nad stacjami komercyjnymi. Trzeba powiedzieć, że obie stacje komercyjne – Polsat i TVN wzięły razem nie wiele więcej niż połowę tego, co Telewizja Polska. Wspaniały sukces i bardzo państwu dziękuję – powiedział w TVP Info.