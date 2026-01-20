Czesi narzekają na Ukraińców. "Są zbyt wymagający"

Narodowy Instytut Syri opublikował raport dotyczący problemów Ukraińców dotyczących służby zdrowia. Uchodźcy mają 2-3 razy częściej problem z opisaniem swego problemu czy zapamiętaniem zaleceń lekarza. Z jednej strony powodem jest oczywiście bariera językowa, ale zdecydowanie większym problemem są kwestie kulturowe i nastawienie Czechów do uchodźców.

Ukraińcy nie rozumieją wielu uwarunkowań prawnych, takich jak konieczność przepisania recepty na niektóre leki. Uchodźcy mają wrażenie, że muszą "wyszarpywać" pomoc od czeskiego państwa. Sam personel medyczny ma postrzega momentami uchodźców jako "zbyt wymagających" lub "nadużywających systemu".

Z kolei Ukraińcy mają narzekać na przypadki złego traktowania ze strony medyków. "Opisano sytuacje, w których o uchodźcach mówiono w sposób obraźliwy w ich obecności" - czytamy w raporcie.

Obecnie w Czechach przebywa około 600 tys. Ukraińców, z czego mniej więcej 400 tys. to uchodźcy wojenni.

Zapytano Polaków o Ukraińców. "Wynik najgorszy w historii"

CBOS przeprowadził w grudniu badanie "Polacy o wojnie na Ukrainie i pomocy uchodźcom". Respondentów zapytano w nim m.in. o to, czy Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów, które są objęte konfliktem.

Tak samo jak we wrześniu, poparcie dla przyjmowania uchodźców wyraziło 48 proc. pytanych. Jest jednak drobna różnica. Nastąpił 1-punktowy wzrost przeciwników takiego rozwiązania. Obecnie jest to więc 46 proc. Sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie miało 6 proc. respondentów.

Autorzy badania wskazali, że udział zdecydowanych głosów sprzeciwu przeważa dość wyraźnie nad zdecydowanymi głosami poparcia 19 proc. do 13 proc. Zestawili oni również wyniki najnowszego badania z tym przeprowadzonym na początku 2022 roku, a więc tuż po ataki Rosji na Ukrainę. W tamtym okresie poparcie dla przyjmowania Ukraińców z objętego wojną krajem sięgało 94 proc. Wyniki utrzymywały się na wysokim poziomie do połowy roku 2023.

W tym kontekście analitycy CBOS uznali, że obecne wyniki są "najgorsze w historii naszych pomiarów, rozpoczętych wkrótce po aneksji Krymu ponad dekadę temu".

Czytaj też:

Ukrainiec z "zagłuszarką" na lotnisku. Dobrzyński: ABW zadziałała natychmiast