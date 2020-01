"Uległeś PiS-owskiej propagandzie". Jażdżewski podpadł politykom opozycji

Coraz więcej byłych pacjentów szpitala Szczecin – Zdunowo przerywa milczenie i potwierdza, że pracujący tam lekarze, w tym ordynator Tomasz Grodzki brali łapówki. Sam marszałek konsekwentnie zaprzecza i zapowiada pozwy w obronie swojego dobrego imienia. W tym czasie może liczyć na wsparcie swoich partyjnych kolegów.

Swoje zdanie na temat zamieszania wokół prof. Grodzkiego wyraził na Twitterze Leszek Jażdżewski. To co napisał, nie spodobało się posłom Koalicji Obywatelskiej. "Lider opozycji - na tle pisowskiego TKM - powinien być jak żona cezara. Media donoszą o kolejnych przypadkach korupcji w szpitalu prof. Grodzkiego, które niestety wyglądają wiarygodnie. Grodzki powinien pozwać te osoby. A opozycja pomyśleć o wymianie marszałka senatu" – stwierdził.

"Uległeś Leszku PiSowskiej propagandzie i nakręcanej z Nowogrodzkiej nagonce i hejtowi wobec Marszałka. Każde oszczerstwo spotyka się z aktywnością Mec. Duboisa. Nie ma żadnego wiarygodnego zgłoszenia do prokuratury. Czas się wycofać z błędnego komentarza i po prostu przeprosić" – napisał na Twitterze Michał Szczerba. "2 tys za operację w publicznym szpitalu (przyjęte w prywatnym gabinecie- bez różnicy) do czego Grodzki się sam przyznał rzuca cień na jego etykę zawodową. Jest obciążeniem dla opozycji. Nie stać Was na to" – odparł Jaźdzewski. W dyskusję włączył się inny polityk KO, Arkadiusz Myrcha, który przekonywał, że Radio Szczecin publikujące doniesienia na temat Grodzkiego jest "medialnym narzędziem PiS do walki z opozycją". "Powszechnie posługują się kłamstwami i manipulacjami. Szok, że doświadczony redaktor może pisać takie nieodpowiedzialne i zwyczajnie naiwne tezy. Szok" – dodał.

Argumenty polityków nie przekonały Jażdżewskiego. "Arku, od momentu przyznania, że poszła kasa 'w prywatnym gabinecie' sprawa wizerunkowo jest dla Was przegrana. Myślcie lepiej jak z tego wyjść. A inflacja 'szoków' moim tweetem Wam nie pomoże, tylko nakręca jeszcze zainteresowanie niewygodną dla KO sprawą" – odpowiedział.