Ilu Polaków chodzi na msze? Kościół ujawnia najnowsze dane

We wtorek zaprezentowano najnowszy Rocznik Statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce "Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia AD 2020". Zawiera on wyniki badań ISKK przeprowadzonych w 2019 r. i obejmuje dane za rok 2018. Dotyczą one m.in. liczby parafii, księży, zakonników i sióstr zakonnych, przyjmowania sakramentów, duszpasterstwa rodzin, liczby zabytków sakralnych, a także edukacji religijnej.

Z danych wynika, że wskaźnik dominicantes, który dotyczy uczestnictwa zobowiązanych katolików we mszy św., w 2018 r. różni się 0,1 proc. w stosunku do roku ubiegłego. W 2018 r. w niedzielnej mszy św. uczestniczyło 38,2 proc. zobowiązanych katolików, natomiast w 2017 r. – 38,3 proc.

Z kolei wskaźnik communicantes, dotyczący liczby osób przystępujących do komunii św., różni się o 0,3 proc. w stosunku do roku ubiegłego. W 2018 r. przystępowało do komunii 17,3 proc., a w 2017 r. – 17 proc.

Dyrektor Instytutu ks. dr Wojciech Sadłoń podkreślił, że niewielkie różnice, w porównaniu z poprzednim rokiem, są na granicy błędu statystycznego.

ISKK odnotował, że najwyższy poziom uczestnictwa w niedzielnej mszy odnotowano tradycyjnie w diecezji tarnowskiej (71,3 proc.), rzeszowskiej (64,3 proc.) oraz przemyskiej (60,4 proc.). Najniższy zaś procent był diecezjach szczecińsko-kamieńskiej (24,1 proc.) i łódzkiej (24,5 proc.).

Jak poinformowano, w Polsce jest 10 356 parafii katolickich, w których posługuje ponad 20,5 tys. księży. Łącznie kapłanów jest prawie 25 tys., a do święceń w diecezjach w 2018 r. przygotowywało się 2,2 tys. alumnów.