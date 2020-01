Nudy na białym koniu

Ten tekst zacznie się od dwóch coming outów (to po nowoczesnemu ujawnienie jakiejś wstydliwej sprawy). Coming out pierwszy: większość tego, co sam chciałbym napisać o książce Tuska „Szczerze”, napisał już lewicowy pisarz Ziemowit Szczerek na portalu Krytyki Politycznej. Nieczęsto mi się zdarza, żebym powoływał się na KryPola, a jeśli już, to jako na przykład zepsucia i lewackiego zdziczenia. Jednak tutaj warto, choć na koniec swojego tekstu Szczerek nie jest jednak w stanie wyjść poza głównonurtowy europejski schemat. Lecz cóż – taka lewicowa pańszczyzna. Przy okazji proszę o wybaczenie tych, którzy oczekiwali rzetelnego omówienia Tuskowych wynurzeń – tego, co Szczerek całkiem słusznie nazywa folderem reklamowym Tuska, nie da się potraktować całkiem poważnie.